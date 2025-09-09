menu
Anrez Adelio Tampil di Sinetron Baru ANTV Berjudul 'Rindu Tak Berujung'
Anrez Adelio kembali hadir di layar kaca melalui sinetron terbaru ANTV berjudul Rindu Tak Berujung. Foto: ANTV

jpnn.com, JAKARTA - Aktor muda Anrez Adelio kembali hadir di layar kaca melalui sinetron terbaru ANTV berjudul Rindu Tak Berujung.

Pria kelahiran 16 April 1997 ini berperan sebagai Satria, seorang aparat kepolisian yang tegas, idealis, dan setia pada keluarga.

Anrez mengawali karier di dunia hiburan sejak 2013 setelah terpilih sebagai model sampul majalah Aneka Yess!.

Namanya makin dikenal publik ketika memerankan tokoh Ocay pada 2017. Sejak saat itu, dia aktif membintangi berbagai film dan sinetron.

Dalam sinetron Rindu Tak Berujung, Anrez dipasangkan dengan Tamara Tyasmara yang berperan sebagai Laras.

Kisah keduanya berpusat pada hubungan cinta yang terhalang restu keluarga, terutama dari Astari, ibu Satria, yang menilai calon pasangan anaknya harus sepadan.

Meski menghadapi penolakan, Satria tetap bersikeras melamar Laras. Namun, hubungan mereka kandas karena konflik dengan ayah Laras.

Dalam keputusasaan, Laras memilih kabur, tetapi perjalanannya berakhir tragis ketika ia tertabrak mobil hingga tercebur ke Danau Situresmi.

