menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Entertainment » Gosip » Anrez Adelio Ungkap Alasan Tak Dampingi Icel saat Persalinan

Anrez Adelio Ungkap Alasan Tak Dampingi Icel saat Persalinan

Anrez Adelio Ungkap Alasan Tak Dampingi Icel saat Persalinan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Anrez Adelio. Foto: Instagram/anzadelio

jpnn.com, JAKARTA - Friceilda Prillea alias Icel telah melahirkan buah hatinya, beberapa waktu lalu. Namun, Anrez Adelio tak tampak mendampingi proses persalinan Icel.

Pesinetron 28 tahun itu sudah berusaha untuk menjalin komunikasi demi bisa hadir di sisi Icel saat proses persalinan.

Namun, Anrez mengaku dirinya tak mendapat respons positif, meski sudah berupaya meminta izin untuk mendampingi.

Baca Juga:

"Ya sudah, memang mau mendampingi, cuma kan emang tidak diberikan alamat dan tidak dikasih apa segala macamnya," ujar Anrez Adelio di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Senin (2/2).

"Ya intinya aku sudah mau minta untuk mendampingi, cuma emang dari pihak sananya merasa tidak perlu atau tidak mau, aku enggak tahu ya, tidak perlu, tidak mau atau tidak apa, ya kami hargai," sambungnya.

Dia mengaku sudah berupaya menghubungi Icel dan juga adiknya.

Baca Juga:

Namun menurutnya, pihak Icel tak memberitahu lokasi persalinan perempuan tersebut.

"Sempat dibalas, tetapi enggak kasih alamat ya, sedangkan kan aku butuhnya alamat untuk datang ke sana segala macam begitu," tuturnya.

Anrez Adelio sudah berusaha untuk menjalin komunikasi demi bisa hadir di sisi Icel saat proses persalinan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI