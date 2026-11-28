jpnn.com, JAKARTA -

Komisaris PT Propernas Nusa Dua (PND) Anshar mengapresiasi Polrestabes Medan yang mengamankan satu terduga pelaku perusakan kantor operasional perusahaan di Kota Mandiri Bekala, Pancurbatu, Deli Serdang.

Namun, dia mendesak polisi mengusut tuntas kasus itu hingga ke aktor intelektual.

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Terduga pelaku berinisial SPG diamankan pada Jumat (27/11/2026). Perusakan terjadi pada Rabu malam, 18 November 2026.

"Jangan sampai hanya pelaku di lapangan yang ditangkap, sementara pihak lain yang turut terlibat justru tidak tersentuh," kata Anshar dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/11/2026).

Menurut Anshar, rekaman CCTV di kantor PND menunjukkan sejumlah orang diduga terlibat, baik laki-laki maupun perempuan.

Dia meminta seluruhnya diidentifikasi dan diperiksa sesuai perannya masing-masing.

"Kami mengapresiasi langkah cepat Polrestabes Medan. Tetapi pengusutan tidak boleh berhenti pada satu orang. Seluruhnya harus diperiksa," tegasnya.