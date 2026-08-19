Anson Lifestyle Hadirkan The Mahjong Room di Semarang

jpnn.com, SEMARANG - Mahjong tengah menemukan tempat baru di masyarakat Indonesia. Permainan tradisional yang selama ini lekat dengan generasi senior kini makin menarik perhatian generasi muda sebagai bagian dari gaya hidup dan aktivitas sosial.

Mengandalkan strategi, konsentrasi, pengamatan, dan pengambilan keputusan, mahjong menawarkan pengalaman bermain yang dapat dinikmati lintas generasi.

Melihat tren tersebut, Anson Lifestyle (PT Anson Lifestyle Venture), salah satu unit bisnis dari Anson Company yang telah berdiri selama 70 tahun, menggandeng Kanari by Arolina sebagai exclusive agent untuk menghadirkan The Mahjong Room, showroom sekaligus experience center untuk meja mahjong otomatis dari Anson Lifestyle.

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Berlokasi di Kanari by Arolina, Semarang, Jawa Tengah, The Mahjong Room menawarkan pengalaman untuk mengenal, serta mencoba langsung berbagai pilihan meja mahjong otomatis, sekaligus menikmati permainan mahjong bersama teman, keluarga, maupun komunitas.

Kehadiran The Mahjong Room menjadi bagian dari langkah Anson Lifestyle untuk ekspansi ke luar Jakarta, khususnya ke Jawa Tengah.

“Semarang menjadi lokasi yang tepat untuk mewujudkan langkah strategis kami dalam memperluas jangkauan Anson Lifestyle ke luar Jakarta, khususnya di Jawa Tengah. Kami melihat wilayah ini memiliki potensi yang besar, dan Kanari by Arolina menjadi mitra yang tepat karena memiliki visi dan misi yang sejalan dengan kami dalam menghadirkan pengalaman premium bagi masyarakat. Melalui The Mahjong Room, pelanggan tidak hanya dapat melihat berbagai pilihan produk, tetapi juga mencobanya secara langsung dan menikmati permainan mahjong menggunakan meja mahjong otomatis dari Anson Lifestyle,” kata CEO Anson Lifestyle Clarice Kurniawan.

Karakter permainan mahjong yang melibatkan konsentrasi, memori, pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan strategi membuatnya relevan sebagai aktivitas lintas generasi. Hal ini juga didukung oleh sebuah tinjauan penelitian terhadap 53 studi yang menemukan adanya hubungan antara bermain mahjong dan fungsi kognitif, termasuk potensi manfaat terhadap kemampuan kognitif umum dan short-term memory pada kelompok usia lanjut.

Temuan tersebut menjadi salah satu perspektif dalam melihat mahjong bukan hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai aktivitas yang menggabungkan permainan strategi dan interaksi sosial.