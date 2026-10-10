ANTAM Hadirkan ATM Emas di Snada Indonesia 2026

jpnn.com, JAKARTA - Pengunjung Snada Indonesia 2026 di Istora Senayan, Jakarta, pada Sabtu (10/10) bisa membeli emas batangan secara langsung melalui Mesin ATM Emas yang dihadirkan PT ANTAM (Persero) Tbk.

Sebagai Official Investment & Gold Partner Snada Indonesia 2026, ANTAM menghadirkan inovasi layanan pembelian emas yang memungkinkan masyarakat bertransaksi secara mandiri, praktis dan cepat.

Kehadiran ATM Emas di tengah konser menjadi bagian dari upaya ANTAM memperluas akses masyarakat terhadap produk emas sekaligus memperkenalkan pengalaman pembelian emas melalui kanal yang semakin beragam.

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Corporate Secretary ANTAM Wisnu Danandi Haryanto mengatakan kehadiran ANTAM dalam gelaran Snada Indonesia 2026 merupakan salah satu langkah perusahaan untuk mendekatkan produk dan layanan emas kepada masyarakat melalui kegiatan yang relevan dengan gaya hidup masa kini.

“Bagi ANTAM, emas bukan hanya instrumen investasi, tetapi juga bagian dari perjalanan masyarakat dalam mempersiapkan masa depan. Melalui Snada Indonesia 2026, kami ingin menghadirkan pengalaman yang berbeda, di mana masyarakat dapat menikmati hiburan sekaligus mengenal kemudahan memiliki emas ANTAM melalui inovasi ATM Emas,” ujar Wisnu.

ATM Emas merupakan salah satu inovasi layanan ANTAM yang memberikan alternatif pembelian emas batangan di luar jaringan Butik Emas Logam Mulia.

Wisnu menambahkan, kehadiran ATM Emas di ruang publik seperti konser musik juga menjadi sarana edukasi untuk memperkenalkan emas sebagai salah satu pilihan dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

“Kami ingin mengubah persepsi bahwa membeli emas harus melalui proses yang rumit atau hanya dapat dilakukan di tempat tertentu. Dengan ATM Emas, masyarakat memiliki pilihan akses yang semakin mudah,” jelasnya.