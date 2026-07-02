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Antam Jajaki Kerja Sama dengan Pullgo Asia Global, Bidik Pengembangan Ekosistem Emas

Antam Jajaki Kerja Sama dengan Pullgo Asia Global, Bidik Pengembangan Ekosistem Emas
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Antam menjajaki kerja sama dengan Pullgo Asia Global, membidik pengembangan ekosistem emas. Foto dokumentasi Antam & Pullgo

jpnn.com - PT Antam Tbk. (ANTM) dikabarkan tengah menjajaki peluang kerja sama strategis dengan PT Pullgo Asia Global, perusahaan yang memiliki jaringan bisnis internasional di sektor perdagangan dan penyimpanan emas.

Penjajakan kerja sama tersebut berfokus pada sektor logam mulia, khususnya perdagangan emas, layanan penyimpanan emas atau gold custody, serta pengembangan inovasi berbasis aset emas atau underlying gold.

Pembahasan awal kerja sama itu disebut berlangsung dalam agenda pada 10 Juni 2026. Dalam pertemuan tersebut, perwakilan PT Antam Tbk. melalui Direktur Strategi Hilirisasi dan Operasi Hilir Antam, I Dewa Bagus Sugata Wirantaya mengundang Chief Business Development Officer (CBDO) PT Pullgo Asia Global, Gavin Tri Mangoendiprodjo untuk membahas potensi kolaborasi di sektor logam mulia.

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"Kerja sama yang direncanakan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan baru, mendorong minat investor asing untuk kembali berinvestasi di Indonesia, serta menghadirkan inovasi berbasis aset emas," kata Bagus dalam keterangannya dikutip, Kamis (2/7).

PT Pullgo Asia Global diketahui memiliki jaringan bisnis internasional melalui FAB Gold Storage, Finlandia.

Jaringan tersebut bergerak di bidang perdagangan emas atau gold dealer dan layanan penyimpanan emas atau gold custody.

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Pembahasan kemudian berlanjut pada 30 Juni 2026 dengan agenda pendalaman rencana memorandum of understanding atau MoU kerja sama.

Pertemuan lanjutan itu menjadi sinyal adanya peluang kemitraan lintas negara antara perusahaan Indonesia dan jaringan bisnis internasional yang bergerak di sektor emas.

Antam menjajaki kerja sama dengan Pullgo Asia Global, membidik pengembangan ekosistem emas

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