ANTAM Sponsori Konser Perayaan 30 Tahun UNGU

jpnn.com, JAKARTA - PT ANTAM (Persero) Tbk (ANTAM) menjadi sponsor konser ANTAM Presents UNGU – Waktu Yang Dinanti: Final Chapter, perayaan 30 tahun berkarya UNGU yang akan digelar pada Jumat, 30 Oktober 2026 di Tennis Indoor Senayan, Jakarta.

Dukungan ANTAM menjadi wujud apresiasi terhadap karya musik Indonesia yang bertahan lintas generasi, seperti nilai emas ANTAM yang juga dibangun melalui waktu dan kepercayaan.

Direktur Strategi Korporasi, Pengembangan Usaha, dan Komersial ANTAM, Handi Sutanto mengatakan musik dan emas memiliki satu kesamaan, yakni nilainya bisa terus hidup dan semakin bermakna seiring waktu.

“Spirit itulah yang kami lihat sejalan dengan ANTAM, yaitu nilai yang dibangun melalui kepercayaan dan tumbuh bersama masyarakat dari generasi ke generasi,” ujar Handi.

Musik menyimpan nilai emosional, sementara emas menjaga nilai kekayaan (safe haven asset). Keduanya kerap diwariskan dan menjadi bagian dari perjalanan hidup sebuah keluarga.

Sebagai produsen emas terbesar di Indonesia dan satu-satunya yang terakreditasi London Bullion Market Association (LBMA), ANTAM ingin hadir di momen-momen yang dekat dengan masyarakat.

Kolaborasi ini juga menjadi cara ANTAM membangun kedekatan dengan berbagai generasi, sekaligus menjadi bagian dari ekosistem yang mengangkat karya dan talenta Indonesia.

Lagu seperti “Demi Waktu”, “Tercipta Untukku”, hingga karya religi “Surga-Mu” dan “Para Pencari-Mu”, telah menjadi bagian dari memori kolektif masyarakat Indonesia.