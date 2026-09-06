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Antar Bantuan Kemanusiaan ke NTT, Sekjen PKS: Warga Tetap Tegar di Tengah Trauma

Antar Bantuan Kemanusiaan ke NTT, Sekjen PKS: Warga Tetap Tegar di Tengah Trauma
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Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid di kawasan Poka, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (5/9) kemarin. Dokumentasi DPTP PKS

jpnn.com, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengunjungi warga sekaligus menyalurkan bantuan korban terdampak gempa di kawasan Poka, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (5/9) kemarin.

Kholid mengaku bisa merasakan ketegaran warga Poka yang masih menghadapi dampak gempa ketika datang ke lokasi.

Sebab, legislator Komisi XI DPR RI itu menilai warga tetap menyambut kedatangan rombongan PKS dengan suka cita meski berada di pengungsian.

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"Kami malah disambut penuh suka cita, walau masih ada rasa sedih, ketika ada yang datang mereka menyambut dengan gembira. Itulah kehebatan warga NTT," ujar Kholid.

Menurutnya, ketegaran warga yang juga menyimpan trauma menjadi kekuatan tersendiri dalam menghadapi situasi pascabencana. 

"Mereka tetap tegar di tengah trauma. Selalu ceria di hadapan kami," katanya.

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Kholid mengaku telah meminta agar kedatangan ke Poka tidak disambut dengan berbagai acara.

Dia menuturkan kunjungan ke lokasi semata-mata untuk melihat kondisi masyarakat secara langsung dan mengantarkan bantuan.

Sekjen PKS Muhammad Kholid menyebut ketegaran warga yang menyimpan trauma menjadi kekuatan tersendiri menghadapi situasi pascabencana.

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