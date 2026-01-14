Antar Pesanan Makanan, Kurir di Palembang Dikeroyok, Motor Dibawa Kabur

jpnn.com, PALEMBANG - Seorang kurir ShoopeFood di Palembang kehilangan sepeda motornya setelah selesai mengantar pesanan, pada Senin (12/1) malam.

Korban bernama Muhammad Wahidul Kahar (19) warga Perumnas Sako Palembang.

Korban bercerita peristiwa tersebut bermula saat dirinya hendak mengantar pesanan makanan pelangggan.

Saat tiba di Simpang Kodim 0418/Palembang di Jalan Residen Abdul Rozak, Kecamatan Kalidoni sekitar pukul 22.30 WIB, korban dibuntuti oleh empat orang pelaku.

"Saya ditarik dari atas motor, dan leher saya dicekik. Mereka ramai-ramai memukul saya," tutur Wahidul, Rabu (14/1).

Setelah selesai melakukan penganiayaan, para pelaku langsung melarikan diri dan membawa kabur motor Honda Beat milik korban.

"Setelah selesai memukul saya, motor saya juga turut diambil, setelah itu mereka kabur," ungkap Wahidul.

Saat ini kata Wahidul, dirinya sudah membuat laporan ke Polsek Ilir Timur II Palembang.