Antara, Stereowall Melepaskan dan Melanjutkan Hidup

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Stereowall akhirnya meluncurkan lagu terbaru yang berjudul Antara.

Lagu tersebut menjadi rilisan kedua sejak bergabungnya Zeva sebagai vokalis. Antara hadir sebagai langkah Stereowall dalam menghadirkan warna baru.

Setelah memperkenalkan Zeva melalui single Sisa Asa, Stereowall kali ini mengajak pendengar mengenal lebih dalam melalui lagu ini.

Secara tema, Antara bercerita tentang seseorang yang berada di persimpangan antara kehilangan dan kenyataan. Sebuah fase yang kerap dialami banyak orang ketika harus menghadapi perubahan atau menerima bahwa tidak semua hal dapat berjalan sesuai harapan.

"Lagu ini berbicara tentang proses berdamai dengan masa lalu. Tentang bagaimana seseorang tetap memilih berdiri di tengah kehilangan tanpa terus terjebak pada apa yang telah pergi," ungkap Stereowall.

Pesan tersebut terangkum dalam kalimat utama yang menjadi benang merah lagu ini: 'Tak Semua yang Hilang Harus Kembali Pulang'. Melalui lirik tersebut, Stereowall ingin

menyampaikan bahwa penerimaan bukanlah bentuk kekalahan, melainkan keberanian untuk terus melangkah meski keadaan tidak sesuai keinginan.

Makna tersebut juga terasa kuat dalam sejumlah lirik seperti 'Ini bukan akhir cerita' dan 'Aku masih di sini', yang menjadi simbol keteguhan untuk terus bertahan dan melanjutkan hidup setelah melewati kegagalan.

Bagi Stereowall, hidup sering membawa seseorang ke masa penuh ketidakpastian. Ada saat ketika usaha terasa sia-sia, luka masih membekas, dan hasil perjuangan belum terlihat. Namun justru dari proses itulah seseorang tumbuh dan menemukan kekuatan baru dalam dirinya.