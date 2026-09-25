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Antek Iran Kembali Serang Fasilitas Minyak dan Ibu Kota Arab Saudi

Antek Iran Kembali Serang Fasilitas Minyak dan Ibu Kota Arab Saudi
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Pemberontak Houthi membalas serangan Arab Saudi dan sekutunya dengan menghujani bandara di Abha dengan rudal. Foto: BCC

jpnn.com, SANAA - Gerakan Ansar Allah Yaman, yang juga dikenal sebagai Houthi, meluncurkan serangan ke sejumlah target strategis Arab Saudi di Riyadh dan kota pelabuhan Yanbu di pesisir Laut Merah, Kamis (24/9).

"Kami melancarkan dua operasi militer khusus sebagai balasan agresi Saudi. Operasi pertama menyasar fasilitas penting di ibu kota pihak lawan, Riyadh. Target kedua yakni fasilitas Aramco di Yanbu," kata jubir kelompok pemberontak binaan Iran tersebut kepada penyiar Yaman, Al Masirah.

Ia menambahkan bahwa pihak militer menggunakan rudal balistik dan rudal jelajah, serta pesawat nirawak (drone), dalam serangan tersebut.

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Situasi di Yaman bergejolak pada pertengahan Juli ketika pasukan pro-pemerintah menyerang bandara Sanaa tepat saat sebuah pesawat dari Iran, yang membawa delegasi pemimpin Houthi, mendarat.

Houthi menyalahkan Arab Saudi atas serangan tersebut dan menyatakan perang terhadapnya serta berjanji akan melanjutkan permusuhan hingga blokade terhadap wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi dicabut.

Baru-baru ini, mereka juga telah mencatat kemajuan signifikan di wilayah barat daya dan barat Yaman, dengan menguasai pesisir Laut Merah dan permukiman dekat Selat Bab al-Mandab. (ant/dil/jpnn)

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Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Sumber ANTARA
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