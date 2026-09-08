Antek Iran Serang Sejumlah Kota Arab Saudi, Perempuan & Anak Kecil Jadi Korban

jpnn.com, RIYADH - Sedikitnya 73 warga sipil terluka akibat serangan kelompok Houthi di Yaman yang menargetkan sejumlah kota dan infrastruktur ekonomi di Arab Saudi bagian selatan, kata koalisi militer pimpinan Saudi di Yaman pada Selasa.

Juru bicara koalisi, Mayjen Turki al-Maliki, mengatakan Houthi melancarkan serangan tidak masuk akal terhadap fasilitas sipil dan komersial di kota Abha, Khamis Mushait, Jazan, dan Najran.

Al-Maliki menyebut serangan yang melukai warga sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, sebagai eskalasi berbahaya serta pelanggaran terang-terangan terhadap kedaulatan Arab Saudi.

Ia menuduh kelompok tersebut melakukan tindakan ekstremis dan kriminal secara sengaja yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Yaman serta negara-negara Arab di sekitarnya.

Al-Maliki menegaskan bahwa Komando Gabungan Pasukan Koalisi akan mengambil seluruh langkah operasional yang diperlukan untuk mencegah serangan dan melindungi warga Saudi.

Koalisi itu juga berjanji akan mengambil segala langkah yang diperlukan untuk menetralisir sumber ancaman.

Melalui pernyataan terpisah, militer Yaman menyatakan kesiapan penuh untuk berdiri teguh bersama Arab Saudi.

Pimpinan militer bahwa akan mendukung hak mutlak Riyadh untuk mengambil langkah apa pun yang dianggap perlu guna menjaga keamanan, stabilitas, dan kedaulatannya, serta menyatakan kesiapan berkoordinasi untuk menghilangkan sumber ancaman dan kekacauan.