Anteraja dan Shopee Berangkatkan 31 Kurir ke Tanah Suci Lewat SATRIA Umrah 2026

jpnn.com, JAKARTA - Shopee Indonesia kembali berkolaborasi dengan Anteraja dalam mendukung penyelenggaraan program SATRIA Umrah 2026.

Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap dedikasi para kurir yang berperan penting dalam mendukung kelancaran ekosistem perdagangan digital Indonesia.

Memasuki tahun kedua kolaborasi antara Anteraja dan Shopee, program SATRIA Umrah kali ini memberikan kesempatan kepada 31 kurir Anteraja terpilih untuk menunaikan ibadah umrah ke Tanah Suci pada 4-12 November 2026.

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Program SATRIA Umrah merupakan inisiatif tahunan Anteraja untuk memberikan penghargaan kepada kurir dengan kinerja terbaik.

Para SATRIA terpilih telah melalui proses penilaian berdasarkan performa dan dedikasi dalam menjalankan tugas sehari-hari.

Melalui dukungan berkelanjutan terhadap program ini, Shopee turut mengapresiasi kontribusi para kurir Anteraja yang selama ini menjadi bagian penting dalam menghadirkan layanan pengiriman yang aman, cepat, dan andal bagi para pengguna Shopee di seluruh Indonesia.

CEO Anteraja, Handy Widiya, menyampaikan bahwa keberlanjutan program SATRIA Umrah merupakan wujud komitmen perusahaan dalam memberikan apresiasi bagi para kurir atas kerja keras dan kontribusi.

Menurutnya, para SATRIA merupakan garda terdepan Anteraja yang setiap harinya berperan penting dalam memastikan paket sampai ke tangan pelanggan.