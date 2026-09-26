Anthony Hudson Tegaskan Tailan Serius di FIFA ASEAN Cup 2026

jpnn.com - KABUPATEN BANDUNG - Timnas Tailan menatap serius setiap pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026.

Pakistan adalah ujian perdana tim berjuluk Gajah Perang dalam babak penyisihan Grup B yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026) sore.

Pelatih Timnas Tailan Anthony Patrick Hudson menegaskan timnya tidak hanya datang untuk meramaikan turnamen.

Tailan memiliki target yang jelas dan menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda yang lebih besar.

Hudson menyebut fokus utama timnya saat ini ialah pertandingan melawan Pakistan. Meski demikian, persiapan Tailan juga diarahkan untuk membangun skuad yang bisa bersaing pada Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia.

"Tentu saja sebagai staf pelatih, Anda tahu kami ingin melihat bagaimana kami mengembangkan tim ke depannya. Tidak hanya untuk Piala Asia, tetapi juga untuk kualifikasi Piala Dunia," kata Hudson dalam prematch di SJH.

Menurut Hudson, FIFA ASEAN Cup 2026 tetap menjadi turnamen yang ditanggapi secara serius oleh Tailan. Hal itu terlihat dari komposisi skuad yang dibawa ke turnamen.

"Kami berada di sini dalam turnamen ini. Ini adalah turnamen yang kami tanggapi dengan sangat serius. Kami di sini bersama sebagian besar skuad terkuat kami. Memang ada beberapa pemain yang cedera," ujarnya.