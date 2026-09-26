menu
JPNN.com JPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Sepak Bola » Anthony Hudson Tegaskan Tailan Serius di FIFA ASEAN Cup 2026

Anthony Hudson Tegaskan Tailan Serius di FIFA ASEAN Cup 2026

Anthony Hudson Tegaskan Tailan Serius di FIFA ASEAN Cup 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pelatih Timnas Thailand Anthony Patrick Hudson dalam prematch pertandingan kontra Pakistan FIFA ASEAN Cup di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - KABUPATEN BANDUNG - Timnas Tailan menatap serius setiap pertandingan FIFA ASEAN Cup 2026.

Pakistan adalah ujian perdana tim berjuluk Gajah Perang dalam babak penyisihan Grup B yang berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung, Sabtu (26/9/2026) sore.

Pelatih Timnas Tailan Anthony Patrick Hudson menegaskan timnya tidak hanya datang untuk meramaikan turnamen.

Baca Juga:

Tailan memiliki target yang jelas dan menjadikan setiap pertandingan sebagai bagian dari persiapan menghadapi agenda yang lebih besar.

Hudson menyebut fokus utama timnya saat ini ialah pertandingan melawan Pakistan. Meski demikian, persiapan Tailan juga diarahkan untuk membangun skuad yang bisa bersaing pada Piala Asia hingga kualifikasi Piala Dunia.

"Tentu saja sebagai staf pelatih, Anda tahu kami ingin melihat bagaimana kami mengembangkan tim ke depannya. Tidak hanya untuk Piala Asia, tetapi juga untuk kualifikasi Piala Dunia," kata Hudson dalam prematch di SJH.

Baca Juga:

Menurut Hudson, FIFA ASEAN Cup 2026 tetap menjadi turnamen yang ditanggapi secara serius oleh Tailan. Hal itu terlihat dari komposisi skuad yang dibawa ke turnamen.

"Kami berada di sini dalam turnamen ini. Ini adalah turnamen yang kami tanggapi dengan sangat serius. Kami di sini bersama sebagian besar skuad terkuat kami. Memang ada beberapa pemain yang cedera," ujarnya.

Timnas Tailan serius menatap FIFA ASEAN Cup 2026. Pakistan menjadi ujian perdana skuad asuhan Anthony Hudson di Si Jalak Harupat.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co