Anthony Xie dan Audi Marissa Kompak Hadiri Sidang Perceraian, Ini Kata Kuasa Hukum
jpnn.com, JAKARTA - Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir dalam sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Kamis (3/9).
Berdasarkan pantauan, keduanya tiba bersamaan di pengadilan, dengan didampingi oleh tim kuasa hukum masing-masing.
Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea lantas menanggapi soal pasangan selebritas itu yang kompak hadir dalam persidangan hari ini.
"Betul, harus kompak dong. Karena mereka sudah sepakat cerai kan? Baik-baik cerainya," ujar Rendi Rumapea di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Sedianya, sidang perdana perceraian Audi Marissa dan Anthony memang digelar hari ini.
Akan tetapi, sidang ditunda lantaran majelis hakim berhalangan hadir karena sedang cuti.
Oleh karena itu, sidang bakal kembali dilanjutkan pada Kamis (10/9) depan.
"Jadi hari ini hanya penundaan, penundaan sidang karena Ketua Majelisnya berhalangan hadir karena cuti. Jadi, kami akan dijadwalkan di minggu depan, tanggal 10," ucap Rendi.
Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir dalam sidang perdana perceraian mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (3/9).
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