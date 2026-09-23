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Anthony Xie dan Audi Marissa: Mediasi Hingga Kemungkinan Rujuk

Anthony Xie dan Audi Marissa: Mediasi Hingga Kemungkinan Rujuk
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Anthony Xie dan Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (22/9). Foto: Firda/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Aktris Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir dalam agenda mediasi sidang perceraian mereka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

Pihak kuasa hukum kedua belah pihak lantas berbicara mengenai mediasi tersebut, hingga soal Audi dan Anthony Xie yang masih kompak datang bersama ke pengadilan. Berikut detailnya.

 1. Mediasi

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Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea mengatakan mediasi tersebut belum menghasilkan keputusan yang final.

Pihak mediator pengadilan pun memberikan perpanjangan waktu bagi kedua belah pihak guna berdiskusi lebih lanjut.

"Jadi informasi dari mediator hari ini menyampaikan bahwa mediasi masih diberikan kesempatan, yaitu per tanggal 30 September," ujar Rendi Rumapea di PN Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

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 2. Kompak Datang Bersama

Menariknya, Anthony Xie dan Audi Marissa lagi-lagi kompak datang bersama ke Pengadilan saat menghadiri agenda mediasi.

Aktris Audi Marissa dan Anthony Xie kompak hadir dalam agenda mediasi sidang perceraian mereka di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (22/9).

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