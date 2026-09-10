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Anthony Xie Tidak Hadiri Sidang Cerai, Ini Alasannya

Anthony Xie Tidak Hadiri Sidang Cerai, Ini Alasannya
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Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9). Foto: PKL/Intan Ramadani

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Anthony Xie tidak hadir dalam sidang perceraian dari Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Sidang kali ini merupakan lanjutan setelah persidangan yang sebelumnya dijadwalkan pada 3 September 2026 ditunda karena ketua majelis hakim berhalangan hadir.

Kuasa hukum Anthony Xie, Rendi Rumapea, mengatakan agenda hari ini masih sebatas penyerahan berkas identitas kuasa hukum dan prinsipal.

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“Untuk hari ini prinsipal tidak hadir,” kata Rendi Rumapea di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

Rendi Rumapea menjelaskan ketidakhadiran Anthony Xie lantaran telah menyerahkan semua proses kepada tim pengacara, sekaligus mewakili dalam proses persidangan.

“Alasannya karena memang sudah dikuasakan oleh kuasa hukum. Sudah dikuasakan, nanti mereka hadir ketika sudah ada jadwal untuk mediasi,” ujarnya.

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Kuasa hukum menegaskan bahwa proses mediasi antara Anthony Xie dan Audi Marissa belum berlangsung dalam persidangan kali ini.

Agenda yang dijalani masih berkaitan dengan kelengkapan administrasi dari pihak yang berperkara.

Aktor Anthony Xie tidak hadir dalam sidang perceraian dari Audi Marissa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (10/9).

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