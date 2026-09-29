Antisipasi Banjir Sejak Dini, Pemkot Tangerang Kebut Normalisasi Sungai dan Turap

jpnn.com, KOTA TANGERANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mempercepat upaya mitigasi banjir dengan melakukan normalisasi sungai dan pembangunan turap di sejumlah titik rawan.

Langkah antisipasi ini dilakukan jauh sebelum memasuki musim penghujan guna memastikan kelancaran aliran air dan melindungi kawasan permukiman warga.

Dalam peninjauan tersebut, Wali Kota Tangerang H. Sachrudin didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tangerang, Taufik Syahzeni.

Mereka melihat langsung proses pengerjaan infrastruktur di aliran Sungai Cantiga, RW 13, Kelurahan Karang Timur, Kecamatan Karang Tengah, dan kawasan Kali Serua, Kelurahan Tajur, Kecamatan Ciledug, Senin (28/09/2026).

Sachrudin menegaskan bahwa mitigasi banjir harus dilakukan secara berkelanjutan dan sejak dini, bukan saat air sudah meluap. Menurutnya, kesiapan infrastruktur sangat krusial untuk menghadapi lonjakan debit air saat intensitas hujan mulai meninggi.

“Mitigasi kami lakukan sedari dini. Jangan menunggu air meluap baru bergerak. Sungai dan infrastrukturnya kami siapkan agar mampu mengalirkan debit air dengan optimal, sehingga risiko genangan di permukiman dapat ditekan,” ujar Sachrudin, Senin (28/9/2026).

Melalui Dinas PUPR, pembenahan difokuskan pada dua metode utama, yakni normalisasi untuk mengeruk sedimentasi sungai dan pembangunan turap untuk memperkuat tebing penahan air.

Langkah taktis ini disambut baik oleh masyarakat sekitar yang berharap wilayah mereka bebas dari ancaman luapan air saat hujan deras melanda.