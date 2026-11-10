Antisipasi Bencana Musim Hujan, Kemensos Siapkan Logistik di Lebih dari 800 Titik
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menyiapkan dukungan logistik di lebih dari 800 titik rawan bencana sebagai langkah antisipasi menghadapi musim penghujan.
Kesiapan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat penanganan bencana mulai dari tahap prabencana hingga pascabencana.
Persiapan Kemensos tersebut disampaikan Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul sebelum mengikuti Rapat Terbatas mengenai Antisipasi Bencana Alam yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/11).
"Kami ingin sesuai harapan Bapak Presiden, ada koordinasi yang baik. Kami bisa mengantisipasi segala kemungkinan, tentu berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG. Sehingga nanti antisipasinya secara bersama-sama," kata Gus Ipul.
Dia menjelaskan, keterlibatan Kemensos dimulai sejak tahap prabencana melalui konsolidasi dengan pemerintah daerah dan penyiapan Kampung Siaga Bencana (KSB).
Selain itu, Kemensos memastikan ketersediaan logistik di lebih dari 800 titik yang tersebar di desa-desa rawan bencana.
“Ketika terjadi bencana, kami ada dukungan logistik di 800 lebih titik. Logistik kami di desa-desa yang rawan bencana,” kata Gus Ipul.
Kemensos juga menyiapkan dukungan operasional berupa pendirian dapur umum serta penyaluran berbagai bantuan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan persiapan yang dilakukan Kemensos sebagai langkah antisipasi menghadapi bencana musim hujan
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