Antisipasi Kekeringan Ekstrem, Tempo Scan Salurkan 640 Ribu Liter Air Bersih di Jawa-Sumatera

jpnn.com, JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan bahwa fenomena El Nino dengan intensitas sangat kuat saat ini berpotensi menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir.

Fenomena alam ini diperkirakan bertahan hingga awal 2027 dan memicu mundurnya awal musim hujan di 529 Zona Musim (ZOM) atau sekitar 61,08% wilayah Indonesia.

Merespons krisis kekeringan panjang tersebut, Tempo Scan Group menyalurkan total 640.000 liter air bersih ke 80 titik prioritas di Sumatera Selatan, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DI Yogyakarta.

Penyaluran ini dilakukan secara ketat bersama BPBD setempat agar bantuan berjalan tepat sasaran.

Deputy Managing Director CCHC PT Tempo Scan Pacific Tbk Winny Yunitawati menyatakan bahwa aksi ini merupakan wujud nyata nilai inti perusahaan, yaitu Responsibility (Bertanggung Jawab) dan Usefulness (Bermanfaat).

Sebagai perusahaan yang telah dipercaya selama 73 tahun di Indonesia, Tempo Scan berkomitmen hadir secara nyata saat masyarakat menghadapi kesulitan akses terhadap kebutuhan mendasar seperti air bersih.

“Menghadapi cuaca ekstrem dan prediksi musim hujan yang datang lebih lambat akibat Godzilla El Niño, program Tempo Scan Air Bersih untuk Indonesia diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat serta mendukung kesehatan dan kualitas hidup mereka di tengah krisis kekeringan," ujar Winny.

Pemerintah daerah dan otoritas penanggulangan bencana menyambut baik inisiatif Tempo Scan Group. Wali Kota Prabumulih, Sumatera Selatan, H. Arlan, mengungkapkan, kemarau ekstrem tahun ini berdampak sangat nyata pada ketersediaan air bersih di Prabumulih.