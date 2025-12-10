Antisipasi Kematian Akibat Kardiovaskular, Daewoong Ajak Masyarakat Perangi Kolesterol Jahat

jpnn.com, JAKARTA - Daewoong Indonesia (Daewoong) meluncurkan kampanye edukasi kesehatan “The Lower, The Better” sebagai upaya masif menekan angka kematian akibat penyakit kardiovaskular di Indonesia.

Kegiatan ini menekankan pentingnya menjaga kadar kolesterol jahat (Low-Density Lipoprotein Cholesterol atau LDL-C) serendah dan sedini mungkin pada pasien dislipidemia.

Sebagai bagian dari kampanye, Daewoong menyelenggarakan talk show kesehatan di Rumah Sakit Medistra, Jakarta, Selasa (9/12), yang dihadiri oleh 50 pasien dislipidemia.

“Data klinis menunjukkan bahwa setiap penurunan LDL-C sebesar 40 mg/dL dapat menurunkan risiko kardiovaskular sekitar 20–25%,” jelas Chief Medical Officer Daewoong Pharmaceutical Indonesia, dr. Stella Melisa, Rabu (10/12).

Dia menyebutkan, LDL-C dikenal jiga sebagai kolesterol jahat karena penumpukannya di dinding pembuluh darah merupakan faktor utama pemicu peradangan, penyempitan, dan akhirnya penyakit kardiovaskular (PJK).

PJK termasuk penyakit stroke, penyakit jantung iskemik, dan hipertensi, yang menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit ini merenggut sekitar 800 ribu jiwa setiap tahunnya, berdasarkan data Kementerian Kesehatan 2025.

“Panduan terbaru European Society of Cardiology (ESC) juga merekomendasikan pencapaian LDL-C serendah dan sedini mungkin. Mengingat hampir 800 ribu kematian PJK per tahun," ujar Stella.

Upaya menurunkan kolesterol jahat melalui kampanyr‘The Lower, The Better’ adalah langkah pencegahan yang sangat penting bagi pasien berisiko tinggi.