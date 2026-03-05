Antisipasi Lonjakan Mudik 2026, KAI Bandara Operasikan 94 Perjalanan Per Hari

jpnn.com, JAKARTA - KAI Bandara menyiapkan total 637 ribu kursi selama periode Angkutan Lebaran yang berlangsung mulai 11 Maret hingga 1 April 2026 atau musim mudik Lebaran 2026.

Direktur Utama KAI Bandara Porwanto Handry Nugroho mengatakan Lebaran adalah momentum dengan pergerakan masyarakat tertinggi dalam setahun.

Penyediaan 637 ribu kursi ini merupakan bentuk kesiapan penuh dalam memastikan layanan tetap andal, aman, dan tepat waktu.

“Kami melakukan penguatan pada aspek operasional, SDM, serta layanan pelanggan agar masyarakat mendapatkan pengalaman perjalanan yang nyaman dan seamless,” ujar Porwanto dikutip, Kamis (5/3).

Adapun kesiapan itu berupa kapasitas yang mencakup operasional intensif di dua wilayah utama, yakni Yogyakarta dan Sumatra Utara, dengan total hingga 94 perjalanan per hari yang dioperasikan untuk mendukung kelancaran arus mudik dan arus balik.

Di wilayah Yogyakarta, layanan KA YIA dioperasikan sebanyak 50 perjalanan per hari, terdiri dari 26 perjalanan KA YIA Xpress dan 24 perjalanan KA YIA Reguler.

“Total kapasitas yang disediakan mencapai 275 ribu kursi, dengan rincian 114 ribu kursi YIA Xpress dan 161 ribu kursi YIA Reguler,” jelas Porwanto.

Dia melanjutkan di Sumatra Utara, KAI Bandara menyediakan 361 ribu kursi, yang terdiri dari 239 ribu kursi KA Srilelawangsa relasi Medan – Binjai – Kuala Bingai dan 122 ribu kursi relasi Medan – Kualanamu.