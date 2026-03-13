menu
Antisipasi Lonjakan Pemudik, Kemenhub Tambah Fasilitas Penyeberangan di Merak
Situasi arus mudik lebaran di Pelabuhan Merak, Banten. Dok: Source for JPNN.

jpnn.com, MERAK - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan pihaknya menyiapkan tambahan fasilitas penyeberangan di Pelabuhan Merak untuk mengantisipasi lonjakan pemudik.

Hal ini disampaikan Dudy saat melakukan pemeriksaan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, Jumat (13/3).

Dia menjelaskan pada masa angkutan Lebaran 2026 empat pelabuhan penyeberangan akan dioperasikan dengan 14 kapal yang ditempatkan di Pelabuhan Ciwandan dan Bojonegara.

“Dengan penambahan kapal ini diharapkan arus kendaraan menuju Sumatera menjadi lebih lancar dibandingkan tahun sebelumnya,” kata Dudy.

Dia menjelaskan pemerintah tetap mengantisipasi potensi lonjakan kendaraan yang diperkirakan mulai terjadi mulai hari ini hingga 15 Maret 2026. 

Selain itu, kondisi cuaca juga diwaspadai dan menjadi perhatian dalam pengelolaan arus mudik tahun ini.

Dudy juga menyoroti pengaturan kendaraan besar, agar tidak mengganggu kelancaran arus mudik.

Dudy mengimbau masyarakat agar selalu mengikuti informasi yang disampaikan pemerintah untuk menghindari berita hoaks, dan bisa merencanakan perjalanan dengan lebih baik.

