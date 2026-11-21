jpnn.com, JAKARTA - PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) Cabang Jayapura mulai mematangkan kesiapan armada dan layanan pelabuhan guna mengantisipasi proyeksi 20 ribu penumpang selama masa angkutan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Kepala Pelni Cabang Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibaho di Jayapura Sabtu, mengatakan, proyeksi tersebut menjadi acuan perusahaan dalam mempersiapkan pelayanan transportasi laut selama masa angkutan Nataru 2026.

"Kami mulai melakukan berbagai persiapan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat, terutama penumpang yang melakukan perjalanan untuk merayakan Natal bersama keluarga di kampung halaman," katanya.

Menurut Daulat, untuk itu kesiapan armada, pelayanan di pelabuhan, serta koordinasi dengan pihak terkait menjadi perhatian Pelni guna memastikan perjalanan penumpang berlangsung aman dan lancar.

"Selain itu, kami juga akan mengoptimalkan pelayanan kepada calon penumpang, mulai dari proses pembelian tiket hingga keberangkatan kapal," ujarnya.

Dia menjelaskan pihaknya juga terus berupaya mengantisipasi potensi kepadatan penumpang pada sejumlah jadwal keberangkatan, sehingga masyarakat dapat melakukan perjalanan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

"Kami terus mengimbau masyarakat yang hendak bepergian menggunakan kapal Pelni agar membeli tiket melalui saluran resmi dan tidak menunggu hingga mendekati hari keberangkatan," katanya.

Dia menambahkan, dengan berbagai persiapan tersebut, Pelni Cabang Jayapura berharap pelayanan angkutan laut selama periode Nataru 2026 dapat berjalan tertib, aman, dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat.