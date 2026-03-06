Antisipasi Lonjakan Pemudik, Pemkab Bekasi Prioritaskan Perbaikan Jalan

jpnn.com, BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mempercepat perbaikan sejumlah ruas jalan menjelang arus mudik Idulfitri guna memastikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang akan melakukan perjalanan ke kampung halaman.

Pelaksana Tugas Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja, mengatakan pihaknya telah meninjau langsung kondisi jalan di sejumlah titik dan menemukan beberapa kerusakan seperti lubang yang perlu segera diperbaiki.

Dia menegaskan telah berkoordinasi dengan dinas terkait agar penanganan jalan rusak dapat segera dilakukan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan Bina Marga agar jalan-jalan yang berlubang segera dirapikan. Mudah-mudahan secepatnya bisa ditangani,” ujar Asep, seusai memantau harga kebutuhan pokok di Pasar Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kamis (5/3).

Menurutnya, perbaikan jalan menjadi prioritas pemerintah daerah menjelang Lebaran karena volume kendaraan diperkirakan meningkat seiring mobilitas masyarakat yang melakukan perjalanan mudik ke berbagai daerah.

Asep menargetkan proses perbaikan dapat diselesaikan sebelum Lebaran agar arus lalu lintas tetap lancar.

Pemkab Bekasi juga telah mengidentifikasi sejumlah ruas jalan yang mengalami kerusakan dan menjadi prioritas penanganan.

Dia menambahkan sebagian ruas jalan yang dilintasi masyarakat merupakan jalan nasional sehingga perbaikannya memerlukan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.