Antisipasi Lonjakan Penumpang di HUT RI, KAI Commuter Operasikan 1.065 Perjalanan

jpnn.com, JAKARTA - KAI Commuter memprediksi terjadinya lonjakan pengguna Commuter Line Jabodetabek di stasiun-stasiun yang berlokasi di pusat perayaan HUT ke-81 RI.

Potensi peningkatan kepadatan penumpang tersebut diperkirakan terpusat di Stasiun Juanda, Gondangdia, dan Sudirman.

Menyikapi lonjakan tersebut, KAI Commuter mengoperasikan sebanyak 1.065 perjalanan Commuter Line.

Jumlah perjalanan yang dioperasikan tersebut melonjak dari jadwal hari libur yang seharusnya hanya 1.032 perjalanan.

Pihak manajemen juga menambah penempatan petugas pengamanan serta petugas pelayanan di stasiun-stasiun pusat keramaian tersebut.

Ketersediaan fasilitas layanan tambahan turut disiapkan guna mendukung kelancaran pergerakan penumpang di area stasiun.

Skema penyekatan dan pengaturan antrean menuju area peron akan segera diberlakukan jika terjadi penumpukan pengguna.

Terkait aturan perjalanan, VP Corporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda mengingatkan kembali pengguna yang membawa anak usia minimal 3 tahun atau tinggi minimal 90 sentimeter sudah diwajibkan membeli tiket.