Antisipasi Lonjakan Penumpang di Libur Nataru, ASDP Optimalkan Integrasi Layanan

Antisipasi Lonjakan Penumpang di Libur Nataru, ASDP Optimalkan Integrasi Layanan

Antisipasi Lonjakan Penumpang di Libur Nataru, ASDP Optimalkan Integrasi Layanan
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh aspek layanan terintegrasi secara optimal sebagai antisipasi lonjakan penumpang pada masa libur Nataru. Foto: Dokumentasi ASDP

jpnn.com, MERAK - Arus kendaraan di lintasan Merak–Bakauheni mulai meningkat menjelang masa angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Dua pelabuhan utama di Selat Sunda ini kembali bersiap menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat.

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) memastikan seluruh aspek layanan, mulai dari kesiapan armada, fasilitas pelabuhan, hingga digitalisasi terintegrasi secara optimal.

Adapun penyiapan dan pengaturan jadwal operasional kapal sepenuhnya berada di bawah kewenangan Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) selaku regulator.

Direktur Utama ASDP Heru Widodo menegaskan kesiapan Nataru merupakan hasil kerja bersama yang menuntut koordinasi erat.

“ASDP mendukung penuh kebijakan KSOP selaku regulator. Tentu, koordinasi intensif dan kolaborasi bersama operator mitra sangat penting agar layanan berjalan aman, tertib, dan efisien,” ujar Heru Widodo dalam keterangannya, Jumat (14/11).

ASDP memastikan seluruh aspek layanan terintegrasi secara optimal sebagai antisipasi lonjakan penumpang pada masa libur Nataru

