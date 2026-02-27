Antisipasi Lonjakan Ramadan, SiCepat Tambah Fasilitas Sortation di Kalideres

jpnn.com, JAKARTA - Menjawab pertumbuhan volume pengiriman yang terus meningkat dan tepat di high season Ramadan ini, SiCepat Ekspres resmi mengoperasikan fasilitas sortation/middle mile terbaru di kawasan Kalideres, Jakarta Barat dan menjadi titik strategis di wilayah Jabodetabek yang menopang distribusi nasional.

Penambahan fasilitas sortation ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pemrosesan paket serta memperkuat stabilitas distribusi antar wilayah.

Penguatan infrastruktur ini juga menjadi langkah strategis untuk menjaga konsistensi waktu pengiriman, bahkan dalam menghadapi periode lonjakan volume tinggi seperti high season Ramadhan ini hingga kampanye tanggal kembar.

Division Head Grand Operational SiCepat Anggi Adilhady Sibuea menjelaskan bahwa Kalideres dipilih karena konektivitasnya yang strategis terhadap akses tol dan jalur distribusi utama.

“Lonjakan volume pada momentum tertentu, seperti high season Ramadhan ini dan campaign tanggal kembar, membutuhkan kesiapan kapasitas dan sistem distribusi yang solid. Dengan fasilitas ini, arus paket dapat terdistribusi lebih merata sehingga proses sortir dan pengiriman tetap berjalan stabil,” ujarnya.

CEO SiCepat Barry Lim menegaskan bahwa ekspansi ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjaga kapasitas dan kualitas layanan secara berkelanjutan.

“Pertumbuhan industri logistik tidak hanya soal volume, tetapi juga tentang konsistensi layanan serta memperkuat fondasi operasional agar tetap adaptif terhadap lonjakan permintaan, sekaligus menjaga standar pengiriman tetap stabil di berbagai momentum,” jelas Barry.

Peresmian fasilitas ini ditandai dengan seremonial simbolis pemukulan bedug yang dihadiri jajaran manajemen dan tokoh masyarakat setempat.