Antisipasi Macet, 2 Tol ini Dibuka Saat Natal dan Tahun Baru 2026
jpnn.com, PALEMBANG - Demi mengantisipasi kemacetan pada saat libur Natal dan Tahun Baru 2026 (Nataru), Tol Palembang - Betung seksi 2 Rengas - Pangkalan Balai akan dibuka dua arah.
Tol tersebut rencananya bakal dibuka saat satu pekan sebelum dan satu minggu sesudah Nataru.
"Pembukaan ini hanya bersifat sementara. Dan untuk kendaraan yang melintas hanya boleh kendaraan pribadi, dan kendaraan kecil lainnya," ungkap EVP Divisi Pembangunan Jalan Tol Hutama Karya Pulung Satyo Anggono, Senin (10/11/2025).
Sementara untuk kendaraan bermuatan besar, masih melalui jalan lintas Sumatera (Jalinsum) Palembang - Betung.
"Kebijakan ini dilakukan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan selama masa uji coba dua arah tersebut," ujar Pulung.
Saat pembukaan dua arah ini, pengguna jalan tidak dikenakan tarif alias gratis.
"Kami berkomitmen untuk melayani pengguna jalan agar tidak terjebak macet pada saat libur nanti," tutup Pulung. (mcr35/jpnn)
Redaktur : Dedi Yondra
Reporter : Cuci Hati
