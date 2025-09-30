Antisipasi Tawuran dan Curanmor, Warga Muara Angke-Polres Priok Perkuat Komunikasi

jpnn.com, JAKARTA - Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, AKBP Dr. Martuasah Hermindo Tobing, mengunjungi pos Satuan Keamanan Lingkungan (Satkamling) di Muara Angke, Jakarta Utara, untuk mendengar langsung aspirasi dan keluhan warga mengenai kondisi keamanan lingkungan.

Kunjungan yang berlangsung pada Selasa malam (30/9) itu dihadiri pula oleh Wakapolres, sejumlah pejabat utama, serta pengurus RW, RT, dan tokoh masyarakat setempat.

Dalam pertemuan tersebut, warga RW 011 menyampaikan sejumlah masalah keamanan yang mereka hadapi. "Kami berharap bantuan pemasangan CCTV dan penerapan ID Card bagi warga untuk menekan tindak kejahatan, terutama kehilangan kendaraan bermotor di siang hari," ujar seorang Ketua RT setempat. Keluhan utama warga adalah maraknya pencurian kendaraan bermotor pada siang hari dan keterbatasan fasilitas keamanan.

Menanggapi aspirasi tersebut, Kapolres Martuasah menyampaikan langkah-langkah konkret yang akan segera diambil. "Kami akan menambah personel di Polsek Kawasan Sunda Kelapa, membuat grup komunikasi antara RT/RW dan fungsi Satreskrim, Satresnarkoba, serta membantu pemasangan CCTV di titik-titik rawan," janjinya.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara polisi dan masyarakat. "Bilamana ada oknum anggota nakal, silakan laporkan. Tapi kami juga mohon dukungan kepada anggota yang baik untuk selalu bekerja sama. Kami ingin masyarakat saling bergandeng tangan untuk menjaga lingkungannya," tambah Kapolres.

Sebelumnya, Kapolres Martuasah menegaskan bahwa kegiatan Satkamling merupakan program nyata Kapolri dan Kapolda Metro Jaya. "Siskamling adalah bentuk kepedulian kita bersama untuk menjadikan warga sebagai 'polisi bagi dirinya sendiri' dalam menjaga lingkungan," ujarnya.

Perwakilan warga, Daeng Rais, mengapresiasi kerja sama yang telah berjalan dengan Polsubsektor Muara Angke, termasuk upaya warga menutup portal lingkungan pada malam hari untuk mencegah tawuran. Namun, warga juga meminta peningkatan patroli mengingat tawuran remaja seringkali dipicu oleh pihak dari luar wilayah.

Fungsi Satreskrim turut menyampaikan komitmennya dalam menangani kriminalitas dan tawuran remaja dengan meningkatkan Patroli Kring Reserse. Sementara Kasatresnarkoba menyatakan kesiapan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat terkait narkoba dengan cepat.