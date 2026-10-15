Antrean BBM Bukan Cuma di Bali, Dari Malam Sampai Pagi

jpnn.com - JAKARTA - Ombudsman Republik Indonesia mengungkap bahwa antrean warga yang pengin membeli bahan bakar minyak atau BBM bukan cuma terjadi di Bali.

"Menyoroti hasil pemantauan antrean dan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang dihimpun dari beberapa kantor perwakilan Ombudsman RI pada 13 Oktober 2026. Rekapitulasi hasil pemantauan menunjukkan situasi yang tidak seragam, sebagian wilayah relatif lancar, sementara sejumlah wilayah menghadapi antrean panjang, kekosongan jenis BBM tertentu, hingga antrean kendaraan yang meluber ke badan jalan," bunyi ulasan di halaman Ombudsman.

Selain terjadi di Bali, permasalahan BBM juga ada di Papua Barat, Banten, Kalimantan Barat, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Aceh, dan Jawa Barat.

Pada sejumlah titik, antrean dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer.

Di Sumatera Barat, waktu tunggu dilaporkan sekitar dua hingga tiga jam.

Di Papua Barat, antrean dari malam sampai pagi dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer.

Di Sulawesi Utara, antrean Pertalite di beberapa lokasi mencapai sekitar 300-500 meter.

Di Banten, antrean Solar di koridor Tol Merak-Tangerang dilaporkan mencapai sekitar satu kilometer pada salah satu titik.