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Antrean BBM di Bali, Bahlil: Dirut Pertamina Sudah di Sana

Antrean BBM di Bali, Bahlil: Dirut Pertamina Sudah di Sana
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Bahlil Lahadalia. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia menyebutkan stok bahan bakar minyak (BBM) nasional masih berada pada kisaran 16 hingga 18 hari.

Bahlil mengungkap hal tersebut untuk menanggapi persoalan antrean BBM yang terjadi di Bali.

Menurut dia, kondisi stok BBM nasional masih aman.

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Bahlil menduga antrean yang terjadi di Bali lebih berkaitan dengan kendala distribusi.

“Kalau stok nasional itu di angka 16 sampai 18 hari, jadi, masih enggak ada masalah secara nasional,” ujar Bahlil di Istana Negara, pada Rabu (14/10).

Menurut Bahlil pemerintah membahas perkembangan persoalan antrean BBM di Bali bersama pihak terkait untuk mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan.

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Bahlil menuturkan Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Simon Aloysius Mantiri sudah berada di Bali.

“Di Bali, Pak Simon sudah di sana, Pak Dirut Pertamina,” katanya.

Bahlil Lahadalia menyebutkan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 16 hingga 18 hari.

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