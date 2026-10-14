Antrean BBM di Bali Disorot Dunia, Gus Rivqy: Kenapa Ini Masih Terjadi?
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengkritik PT Pertamina (Persero) menyusul kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) dan antrean panjang di sejumlah daerah, terutama Bali.
Gus Rivqy menilai Pertamina gagal mengantisipasi gangguan pasokan dan distribusi BBM.
Padahal, dia mengaku sudah berulang kali mengingatkan perusahaan pelat merah itu agar menyiapkan langkah darurat untuk menghadapi kondisi tersebut.
“Saya sudah berulang kali mengingatkan Pertamina, pastikan selalu menjalankan contingency plan ketika terjadi kelangkaan BBM atau gangguan distribusi, tetapi kenapa ini masih saja terjadi?” kata Gus Rivqy di Jakarta, Rabu (14/10).
Dia mempertanyakan efektivitas sistem mitigasi risiko yang dimiliki Pertamina. Menurutnya, gangguan distribusi semestinya dapat ditangani dengan cepat jika perusahaan memiliki perencanaan yang matang.
Gus Rivqy menegaskan rencana kontingensi tidak boleh sekadar menjadi dokumen administratif. Pertamina harus mampu menjalankannya secara nyata ketika terjadi gangguan pasokan.
“Jangan sampai masyarakat yang akhirnya menanggung akibat dari ketidaksiapan perusahaan,” ujarnya.
Dia juga mengaitkan persoalan distribusi BBM dengan target swasembada energi nasional yang menjadi cita-cita Presiden.
Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim mengkritik PT Pertamina menyusul kelangkaan BBM dan antrean panjang di sejumlah daerah, terutama Bali.
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