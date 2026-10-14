Antrean BBM Mengular di Sejumlah Daerah, Ombudsman Selidiki Dugaan Pemangkasan Pasokan ke Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ombudsman RI langsung turun tangan menyelidiki adanya kesenjangan antara laporan ketersediaan kuota bahan bakar minyak (BBM) yang diklaim aman hingga Desember 2026, tetapi tidak sesuai dengan realitas di lapangan.

Langkah penelusuran ini diambil menyusul maraknya laporan mengenai gangguan pelayanan distribusi BBM dan terjadinya antrean BBM di berbagai wilayah.

Persoalan tersebut mencakup antrean kendaraan yang mengular di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) serta kelangkaan jenis BBM penugasan dan subsidi seperti Solar dan Pertalite.

Anggota Ombudsman RI Abdul Ghoffar di Jakarta, Rabu, mengatakan informasi awal yang diterima lembaganya dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menunjukkan kuota bahan bakar minyak (BBM) masih aman hingga akhir tahun.

Namun, kondisi tersebut perlu ditelusuri lebih lanjut karena tidak sepenuhnya sejalan dengan persoalan pelayanan yang ditemukan di lapangan.

"Pertama, terkait apakah terjadi pemangkasan kuota berdasarkan informasi yang didapatkan, lagi-lagi informasi awal yang didapatkan oleh Ombudsman, sampai hari ini sebenarnya informasi yang didapatkan kuota itu masih aman sampai di Desember," kata Abdul Ghoffar dalam keterangannya kepada media.

Menurut ia, investigasi diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya kendala dalam pelaksanaan kebijakan, distribusi, atau pelayanan BBM yang menyebabkan kondisi di lapangan berbeda dari informasi mengenai ketersediaan kuota.

"Oleh karena itu, di sini Ombudsman akan hadir ke lapangan dan melakukan investigasi, apakah ada sesuatu yang terjadi, sehingga kemudian antara di lapangan dengan kebijakan yang sudah dibuat ini, apakah ada satu hal yang terputus begitu, dan itu nanti akan kami sampaikan kepada rekan-rekan media bagaimana kemudian hasilnya," ujarnya.