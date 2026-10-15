Antrean Panjang Pembelian BBM di Bali, Ketua DPD Singgung Percepatan Transisi Energi

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyinggung percepatan penggunaan kendaraan listrik menyikapi fenomena kelangkaan pasokan BBM di Bali.

Sultan menilai fenomena kelangkaan pasokan BBM di Bali menjadi isu krusial yang harus dicermati pemerintah daerah.

Terutama, provinsi dengan pusat pariwisata seperti Bali yang berstatus wilayah kepulauan, sehingga memiliki kerentanan terhadap penyaluran BBM.

"Ya, sebagai dearah kepulauan, Bali tentu memiliki kerentanan yang serius pada kegiatan logistic BBM, sementara kebutuhan masyarakat dan wisatawan terhadap BBM sangat tinggi, terutama untuk transportasi," ujar Sultan kepada awak media, Kamis (15/10).

Sultan pun mendorong pemerintah terutama di Bali untuk melihat fenomena kelangkaan pasokan BBM sebagai peluang transisi energi.

Menurutnya, rencana transisi energi menjadi sejalan dengan posisi Bali sebagai provinsi tujuan pariwisata.

Sultan mengatakan transisi energi bisa dimulai melalui percepatan penggunaan kendaraan listrik bagi masyarakat dan penyewaan untuk wisatawan.

"Bali adalah wajah Indonesia di dunia international. Kami ingin Bali perlu diperindah dengan kualitas udara dan polusi suara yang lebih baik bagi pengunjung," katanya.