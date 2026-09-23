Antrean Pasien di IGD RSUD Bandung Kiwari Tak Semua Kasus Influenza A

jpnn.com - Direktur Utama (Dirut) RSUD Bandung Kiwari dr. Arief Budiman buka suara mengenai lonjakan antrean pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) tidak seluruhnya karena penyakit Influenza A.

Pada pasien anak, misalnya, terdapat kasus demam tinggi, diare hingga dehidrasi. Sementara pada pasien dewasa, salah satu keluhan yang banyak ditemukan adalah pneumonia atau radang paru-paru.

Namun, ia menegaskan pihak tidak memiliki data khusus mengenai kasus influenza. Sebab, RSUD Bandung Kiwari tidak melakukan pemeriksaan swab untuk penyakit tersebut.

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"Kalau gambaran globalnya, pasien kami yang terbanyak itu pasien anak dengan demam tinggi, dan juga pasien dewasa dengan radang paru-paru. Terkait influenza, memang kami tidak melakukan swab-nya, jadi kami tidak punya data," kata Arief ditemui di RSUD Bandung Kiwari, Rabu (23/9).

Di tengah kepadatan IGD, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) RSUD Bandung Kiwari masih berada di angka 74 persen.

Rumah sakit tersebut memiliki total 333 tempat tidur. Artinya, secara keseluruhan masih tersedia kapasitas ruang rawat inap, meskipun proses pemindahan pasien dari IGD ke ruang perawatan harus dilakukan secara bertahap.

Pihak rumah sakit berupaya mempercepat pemindahan pasien yang kondisinya sudah stabil ke ruang rawat inap. Pasien yang sudah layak pulang juga didorong segera kembali ke rumah dan melanjutkan kontrol melalui poli rawat jalan.

Arief mengatakan pihaknya juga mengusulkan penambahan perawat dan dokter umum di ruang perawatan untuk mempercepat proses tersebut.