Antusias Sambut Kelahiran Anak Adiba Khanza, Abidzar Al-Ghifari: Belum Berani Gendong Keponakan
jpnn.com, JAKARTA - Aktor Abidzar Al-Ghifari tengah diselimuti kebahagiaan setelah sang kakak, Adiba Khanza, melahirkan anak pertama dari pernikahannya dengan pesepak bola Egy Maulana Vikri.
Kehadiran anggota keluarga baru ini memberikan warna tersendiri bagi kehidupan bintang film A Business Proposal tersebut.
Abidzar mengaku merasakan bahagia dengan kelahiran sang keponakan.
"Ya senang lah, pasti senang, Alhamdulillah," ujar Abidzar Al-Ghifari di kawasan PIK 2, Minggu (8/2).
Kehadiran keponakannya itu tentu memberikan kebahagiaan baru baginya dan keluarga.
Abdizar, bahkan mengaku kerap teringat oleh keponakannya tersebut saat beraktivitas.
"Wah Alhamdulillah happy dong. Maksudnya apa-apa jadi kepikiran. Misal lagi jalan-jalan nih, lihat baju anak kecil lucu-lucu, pengen beliin," tuturnya.
Namun, aktor 24 tahun tersebut mengaku belum berani menggendong keponakannya.
Kebahagiaan tengah dirasakan oleh aktor Abidzar Al-Ghifari. Sebab sang kakak, Adiba Khanza beberapa waktu lalu melahirkan anak pertamanya dengan Egy Maulana.
