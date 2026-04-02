JPNN.com » Olahraga » All Sport » Antusiasme Menjelang Duel Pembuka Final Four Proliga 2026

Antusiasme Menjelang Duel Pembuka Final Four Proliga 2026

Antusiasme Menjelang Duel Pembuka Final Four Proliga 2026
Pevoli Kara Bajema saat berlaga bersama Jakarta BIN dalam Proliga 2024. Foto: Dok. PBVSI

jpnn.com, SURABAYA - Babak final four Proliga 2026 akan kembali bergulir pekan ini di Surabaya.

Wakil Ketua Proliga, Reginald Nelwan mengungkapkan antusiasme penggemar di Kota Pahlawan sangat tinggi.

Pihaknya menyediakan tiket sebanyak 3 ribu lembar setiap hari untuk bisa memenuhi hasrat fan yang ingin menonton final four Proliga 2026.

“Antusiasme penonton sangat luar biasa. Kami menyediakan 3 ribu tiket per hari yang bisa didapatkan melalui sistem pembelian daring," ungkap Reginald.

Laga pembuka final four Proliga 2026 dari sektor putra akan mempertemukan Bhayangkara Presisi melawan Surabaya Samator.

Tim milik Kepolisian RI tersebut diprediksi makin kuat seusai mendatangkan pemain asal Bulgaria, Martin Atanasov.

Pertandingan seru akan tersaji di sektor putri saat mempertemukan Jakarta Pertamina Enduro melawan Jakarta Electric PLN Mobile.

Duel dua tim milik BUMN tersebut sangat menarik lantaran rekrutmen pemain asing untuk final four sangat menjanjikan.

Proliga memastikan laga pembuka final four 2026 akan disaksikan 3 ribu penggemar yang hadir di Jawa Pos Arena, Surabaya

