Antusiasme Peserta Jakarta Ecotourism Festival 2026 Eksplorasi Pulau Seribu

jpnn.com, KEPULAUAN SERIBU - Puluhan peserta Jakarta Ecotourism Festival 20206 kembali mengikuti kegiatan menjelajahi Kepulauan Seribu pada akhir pekan lalu.

Dalam rangkaian kegiatan tersebut rombongan mengeksplorasi sejumlah destinasi wisata sekaligus belajar tentang pentingnya pariwisata berkelanjutan.

Acara yang digelar Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf DKI) sejak 28 Agustus 2026 selama 3 hari 2 malam itu, peserta berangkat dari Dermaga Sunda Kelapa, Jakarta Utara.

Rombongan yang berasal dari berbagai kampus di Jakarta tersebut berlayar menuju Pulau Tidung Kecil dan mengunjungi Museum Tulang Ikan Hiu.

Setelah melaksanakan ibadah salat Jumat di Pulau Tidung Besar, semua berangkat menuju Pulau Pramuka untuk makan siang dan melepas lelah sejenak.

Pulau tersebut merupakan pusat pemerintahan dari kabupaten Kepulauan Seribu dan dikenal sebagai destinasi wisata serta wisata edukasi bahari.

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Aktivitas berlanjut dengan melakukan kunjungan ke lokasi konservasi penyu. Lokasi Pusat Suaka Penyu berada di jalan Ikan Kerompis, Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Utara, Kepulauan Seribu.

Perairan Pulau Tidung dikenal sebagai kawasan perlindungan laut berbasis kemasyarakatan. Peserta juga disuguhkan dan dapat mengeksplor tempat rehabilitasi ekosistem terumbu karang dan mangrove, konservasi penyu hijau dan penyu sisik, serta budidaya ikan nemo.