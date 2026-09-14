Antusiasme Tinggi, Pendaftar Kompetisi Sains & Bahasa IYSLO 2026 Tembus 2.400 Pelajar

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Youth Science and Language Olympiad (IYSLO) 2026 mencatatkan antusiasme tinggi dari kalangan pelajar seluruh Indonesia.

Lebih dari 2.400 peserta telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kompetisi sains dan bahasa yang memasuki tahun keenam itu.

Kompetisi yang diprakarsai oleh Perkumpulan Pegiat Sains Madrasah (PPSM) Indonesia—yang anggotanya merupakan para dosen Matematika, Sains, Sosial, dan Bahasa sekaligus pegiat olimpiade—kembali hadir dengan berbagai penyempurnaan berkelanjutan.

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IYSLO 2026 telah resmi terkurasi oleh Pusat Prestasi Nasional (Puspresnas) sejak 2024, sehingga prestasi yang diraih peserta dapat digunakan untuk menunjang proses seleksi ke jenjang pendidikan berikutnya maupun pendaftaran beasiswa.

Ketua Panitia IYSLO, Mohamad Tafrikan, M.Si, mengatakan memasuki tahun keenam penyelenggaraannya, IYSLO terus mengalami penyempurnaan secara berkelanjutan.

Termasuk pada aspek panduan teknisnya, guna mengakomodasi masukan dari berbagai pihak," ujar Tafrikan dalam keterangan tertulisnya.

Target Peserta dan Bidang Kompetisi

IYSLO 2026 diperuntukkan bagi siswa SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, dan SMA/MA/sederajat tahun ajaran 2026/2027. Terdapat 21 bidang kompetisi yang dilombakan dengan lima level jenjang: