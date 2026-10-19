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Antusiasme Tinggi, Pengiriman iPhone Duo Diprediksi Molor

Antusiasme Tinggi, Pengiriman iPhone Duo Diprediksi Molor
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Apple mengungkapkan akan menunda pengiriman iPhone Duo kepada penggunanya. Foto: (Apple Newsroom)

jpnn.com - Apple mengungkapkan akan menunda pengiriman iPhone Duo kepada calon penggunana.

Penundaan pengiriman itu karena pesanan ponsel lipat pertama Apple tersebut meningkat signifikan.

Setelah layanan pra-pemesanan iPhone Duo dibuka pada Jumat (16/10), perusahaan menyebut permintaan perangkat itu sebagai sesuatu yang "luar biasa."

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Menurut siaran Engadget pada Sabtu (17/10) waktu pengiriman pesanan iPhone Duo di wilayah Amerika Serikat diperkirakan diundur hingga Januari 2027.

Kendati demikian, Apple menyampaikan perusahaan terus mempercepat melakukan pengiriman pesanan iPhone Duo kepada pembeli dan terus membuka layanan pemesanan via daring.

Sejumlah konsumen membagikan pengalaman memesan iPhone Duo dan estimasi pengiriman perangkat pesanan mereka di platform digital.

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Di antara konsumen ada yang menyampaikan bahwa mereka dijadwalkan mengambil pesanan iPhone Duo di Apple Store paling cepat pada 23 Oktober 2026, sedangkan yang lain mendapat estimasi pengiriman perangkat pada November dan Desember 2026.

Bagi konsumen yang tidak berkesempatan memesan iPhone Duo pada gelombang pemesanan awal, situs resmi Apple Store menunjukkan estimasi masa pengiriman pada Januari 2027.

Apple mengungkapkan akan menunda pengiriman iPhone Duo kepada penggunanya. Simak selengkapnya di sini.

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