ANTV Hadirkan Series India Sayali, Kisah Perjuangan Perempuan
jpnn.com, JAKARTA - ANTV kembali menghadirkan serial India terbaru berjudul Sayali yang akan tayang mulai Senin, 11 Mei 2026 pukul 14.30 WIB.
Series tersebut mengangkat kisah perjuangan seorang perempuan muda dalam menghadapi tekanan hidup dan meraih mimpi di tengah keterbatasan ekonomi serta konflik keluarga.
Chief Program and Communication Officer ANTV, Kiki Zulkarnain, mengatakan alur cerita Sayali dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat.
“Dari series Sayali ini kita dapat melihat potret nyata tentang perjuangan seorang wanita dalam menghadapi tekanan hidup, keteguhan hati, dan harapan dalam membangun kehidupan yang lebih baik,” ujar Kiki, dalam keterangannya, Jumat (8/5).
Dia berharap serial tersebut tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan nilai positif bagi para penonton.
Tokoh utama dalam serial ini adalah Sayali yang diperankan Neha Harsora. Sayali digambarkan sebagai perempuan pekerja keras yang ingin memberikan kehidupan lebih baik bagi keluarganya.
Dalam perjalanannya, Sayali harus menghadapi berbagai persoalan hidup, mulai dari keterbatasan ekonomi hingga masalah keluarga yang rumit.
Takdir kemudian mempertemukannya dengan Sachin yang diperankan Kanwar Dhillon, seorang pria keras kepala namun memiliki sifat jujur dan tulus.
ANTV hadirkan serial India Sayali tentang perjuangan perempuan menghadapi kerasnya hidup.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Saham MDIA Sempat Disuspensi Bursa, Manajemen Ungkap Kondisi Perseroan Terkini
- Siap Meriahkan Perayaan 33 Setia Melegenda, Rhoma Irama Bakal Duet Bareng Wika Salim
- Tayang Hari Ini, Teri Meri Doriyaann Hadirkan Kisah Pernikahan Paksa
- Jadwal Tayang dan Daftar Pemain Sinetron Langit Untuk Renata
- Marion Jola Hingga Denny Cagur Bakal Berseliweran di Tawa Kalcer ANTV
- Aksi Kocak Sule Warnai Program Baru Tawa Kalcer di ANTV