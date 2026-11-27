Anugerah GTK 2026: Kisah Guru Tunanetra dari Raja Ampati Bikin Prabowo Terharu & Bangga
jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memberikan Anugerah Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) 2026 pada puncak peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (26/11).
Penghargaan bergengsi itu diserahkan langsung Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bentuk pengakuan atas dedikasi, inovasi, dan praktik baik para pendidik dalam mewujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua.
"Saya terharu, saya bangga, dan saya hormat kepada kalian semua guru-guru Indonesia. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas pengabdian," ucap Presiden Prabowo di hadapan ribuan guru.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menyampaikan para guru yang hadir berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Sebagian di antaranya merupakan guru berprestasi yang meraih penghargaan dalam berbagai lomba yang diselenggarakan Kemendikdasmen selama rangkaian HGN 2026.
"Peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2026 merupakan momen apresiasi dan inspirasi bagi para guru yang telah mendarmabaktikan diri dalam mendidik, mencerdaskan, dan membentuk kepribadian utama generasi bangsa," tutur Mendikdasmen.
Salah satu penerima Anugerah GTK 2026 yang paling menyita perhatian adalah Fandy Dawenan, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala SLB Negeri Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Fandy membuktikan keterbatasan tidak menghalanginya untuk mengajar dan membuka kesempatan bagi orang lain. Terlahir sebagai tunanetra, ia meyakini teknologi merupakan jalan menuju kemandirian.
Kisah guru tunanetra dari Raja Ampati yang meraih anugerah GTK 2026 bikin Presiden Prabowo Subianto terharu dan bangga
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