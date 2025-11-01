Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 Jadi Inkubator Lahirnya Insan Pers Hebat

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina menggelar Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 ke-22 kalinya sebagai wujud apresiasi kepada insan pers seluruh Indonesia yang berperan aktif mendukung transformasi, kinerja, pencapaian dan program-program perseroan kepada publik.

Seluruh insan media mendapatkan kesempatan untuk mengirimkan karya terbaik mereka yang telah dipublikasikan di media massa, dalam periode 1 November 2024 hingga 31 Oktober 2025.

Hadirnya AJP, mendapatkan apresiasi dari Ketua Dewan Pers, sekaligus Ketua Dewan Juri AJP 2025 Prof. Dr. Komaruddin Hidayat.

Melalui AJP, kata Komaruddin, ada dimensi regenerasi pendidikan bagi para insan pers, sehingga terstimulasi untuk menjadi semakin professional, serta memiliki wawasan yang lebih luas.

Menurutnya, AJP adalah inkubator bagi lahirnya insan-insan pers yang lebih berkualitas dan profesional.

"Selain itu, mereka para pemenang AJP sebelumnya juga ternyata bisa semakin tumbuh menjadi jurnalis yang lebih berkualitas, dan handal,” ujar Komaruddin pada kegiatan Pra Penjurian AJP 2025 di Jakarta, 31 Oktober 2025.

Submit karya AJP 2025 di tutup pada 31 Oktober 2025, selanjutnya akan dilakukan penjurian oleh para dewan juri independen yang terdiri dari akademisi, praktisi media, pengamat energi, fotografer profesional dan pakar komunikasi, secara profesional dan transparan.

Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan, kehadiran AJP bisa membawa semangat baru bagi para insan pers.