Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 Masuk Tahap Seleksi, 2.685 Karya Siap Beradu

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) resmi menutup pendaftaran karya Anugerah Jurnalistik Pertamina (AJP) 2025 pada Jumat, 31 Oktober 2025, pukul 23.59 WIB.

Hingga batas akhir tersebut, jumlah karya masuk sebanyak 2.685 karya, lebih tinggi dibanding karya AJP 2024 yakni 2.667 karya.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Muhammad Baron menyatakan Anugerah Jurnalistik Pertamina 2025 ini semakin diminati pewarta media massa, baik nasional maupun daerah. Hal ini ditandai dengan jumlah karya dan pendaftar yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

“Pertamina mengapresiasi antusiasme jurnalis dalam mengikuti AJP 2025. Pada November ini, AJP akan memasuki tahap penjurian secara berjenjang mulai dari tingkat teritori hingga nasional,” ujar Baron dalam keterangannya, Sabtu (8/11).

Proses penjurian, lanjut Baron, akan melibatkan Dewan Juri, dari kalangan praktisi komunikasi, akademisi, hingga senior jurnalis nasional dan daerah.

AJP dilaksanakan di seluruh Indonesia dengan 10 teritori, yakni Sumatra Bagian Utara, Sumatra Bagian Tengah, Sumatra Bagian Selatan, Jawa Bagian Barat, Jawa Bagian Tengah, Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku & Papua, serta DKI Jakarta.

Setelah penjurian teritori, Pertamina akan melakukan penilaian dan penjurian tingkat nasional yang dipimpin oleh Ketua Dewan Pers Nasional.

“Proses penjurian melibatkan juri yang memiliki kompetensi di bidangnya, profesional dan independen,” imbuhnya.