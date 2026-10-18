Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat, Gus Ipul: Wartawan Bantu Melihat yang Terabaikan

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Sosial menyelenggarakan Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat 2026 sebagai bentuk apresiasi terhadap para insan media yang telah mengabarkan kisah-kisah dari Sekolah Rakyat dari berbagai penjuru negeri.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang akrab disapa Gus Ipul menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para jurnalis yang konsisten memberitakan dan mengawal berbagai program sosial pemerintah, khususnya Sekolah Rakyat.

Gus Ipul menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan pers sebagai dua pilar yang sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga martabat manusia.

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"Pemerintah bekerja melalui kebijakan, sementara wartawan bekerja melalui fakta. Wartawan bukan sekadar menyampaikan berita, melainkan mata yang membantu melihat mereka yang terabaikan, telinga yang mendengar mereka yang tak terdengar, dan suara bagi mereka yang selama ini tak bersuara," kata Gus Ipul dalam acara Anugerah Jurnalistik Sekolah Rakyat di SRT 1 Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (17/10) malam.

Lomba karya jurnalistik dengan tema Sekolah Rakyat Memuliakan 'The Invisible People' ini pun menjadi ruang partisipasi dan ekspresi bagi jurnalis untuk mengabarkan kisah-kisah dari Sekolah Rakyat dalam bentuk tulisan, berita foto dan video.

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Acara tersebut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, Sekretaris Jenderal Kemensos M. Hasan Chabibie, jajaran Kementerian Sosial (Kemensos), dan siswa Sekolah Rakyat, serta insan pers.

Gus Ipul mengatakan kontribusi jurnalis sangat penting dalam penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui jalur pendidikan dan pemberdayaan orang tua siswa.