Anugrah Argon Medica Jalin Kerja Sama Distribusi Obat Resep Merck

jpnn.com, JAKARTA - PT Medela Potentia Tbk (MDLA) melalui entitas anak usahanya, PT Anugrah Argon Medica (AAM) resmi menjadi distributor produk-produk obat resep PT Merck Tbk di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama dilakukan oleh Direktur Utama, Juliwaty, dan Commercial Director, Budi Lim; serta dari PT Merck Tbk oleh President Director, Evie Yulin, dan Finance Director, Bambang Nurcahyo, pada 12 November 2025 di Titan Center, Bintaro.

“Ini merupakan momen penting bagi AAM karena secara resmi dipercaya mendistribusikan produk Merck per 1 Desember 2025. Perjalanan ini tidak mudah, kami melalui proses seleksi mitra distribusi yang sangat ketat dan kompetitif dari Merck, dan kami bersyukur atas kepercayaan yang diberikan,” ujarnya.

Kerja sama ini, sambung Juliwaty akan menjadi langkah strategis perusahaan dalam memperluas portofolio distribusi di sektor farmasi dan alat kesehatan.

AAM dan Merck akan menjalin kolaborasi dalam memperkuat rantai pasok, meningkatkan integritas data distribusi, serta memperluas jangkauan produk kesehatan Merck di pasar domestik.

Kemitraan ini juga mempertegas kepercayaan mitra global terhadap kapabilitas operasional AAM yang konsisten memenuhi standar distribusi internasional.

“Manajemen PT Merck Tbk menyambut baik kesempatan untuk kembali bekerja sama dengan AAM. Harapan kami besar, karena tantangan di luar semakin kompleks. Kami menantikan kolaborasi dan dukungan penuh dari AAM di lapangan dengan semangat As One for Patients, untuk memastikan ketersediaan produk kesehatan bagi pelanggan, terutama para pasien,” ungkapnya.

Direktur Utama PT Medela Potentia Tbk, Krestijanto Pandji menyampaikan kerja sama ini membuka peluang pertumbuhan pendapatan MDLA di segmen distribusi, khususnya melalui optimalisasi jaringan AAM dan penetrasi produk-produk Merck yang memiliki potensi pasar kuat di Indonesia.