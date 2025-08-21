menu
Anukom 2025 Siap Digelar, Penghargaan untuk Para Seniman Komedi Tanah Air

Anukom 2025 Siap Digelar, Penghargaan untuk Para Seniman Komedi Tanah Air
Konferesi Pers Anugerah Komedi Indonesia (Anukom) di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini. Foto: Tim Anukom 2025

jpnn.com, JAKARTA - Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) kembali menggelar Anugerah Komedi Indonesia (Anukom) untuk kelima kalinya, sebagai bentuk apresiasi bagi para komedian Indonesia.

Acara tersebut bagian dari kerjasama RCTI dengan Persatuan Seniman Komedi Indonesia (PaSKI).

Anukom 2025 akan disiarkan langsung dari Studio RCTI+ pada Rabu, 10 September 2025, pukul 21.15 WIB.

"Sudah sepatutnya, PaSKI selaku organisasi yang mewadahi seluruh komedian Indonesia, memberikan apresiasi melalui ajang Anugerah Komedi Indonesia kepada para komedian Tanah Air yang menghibur masyarakat Indonesia," ujar Jarwo Kwat selaku Ketua Umum PaSKI di kawasan Jakarta Barat, baru-baru ini.

Ajang tersebut akan memberikan penghargaan dalam dua kategori utama: Terfavorit dan Terpilih. 

Pemenang kategori Terfavorit dipilih melalui voting di aplikasi dan Instagram milik RCTI, mulai 19 Agustus - 8 September 2025. 

Sementara itu, Pemenang kategori Terpilih akan ditentukan oleh dewan juri Anukom ke-5.

Adapun Kategori Terfavorit meliputi Seniman Komedi Pria Terfavorit, Seniman Komedi Perempuan Terfavorit, dan Komika Terfavorit. 

