Serukan Oposan Kuat, Anwar Abbas Sebut Demokrasi Tanpa Oposisi Hambar

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyerukan pentingnya kehadiran partai oposisi yang kuat dalam sistem demokrasi Indonesia.

Menurutnya, tanpa oposisi yang berfungsi dengan baik, kehidupan berdemokrasi akan kehilangan makna dan rakyat tidak tercerdaskan oleh perdebatan gagasan.

Anwar menjelaskan bahwa perbedaan pandangan dalam kehidupan berbangsa merupakan hal alamiah yang setidaknya dipicu oleh tiga faktor, yakni perbedaan data yang dimiliki, perbedaan sudut pandang, dan perbedaan kepentingan.

Ia menilai perbedaan kepentingan, terutama yang terkait dengan politik dan kekuasaan, menjadi persoalan yang paling sulit diselesaikan.

“Kita tahu pada dasarnya tidak ada politisi yang tidak ingin berkuasa,” ujar Anwar dalam rilis yang diterima, Senin (5/10).

Dalam pandangannya, negara-negara dengan demokrasi yang sudah mapan memiliki partai penguasa dan partai oposisi yang sama-sama berjuang secara elegan melalui mekanisme demokrasi. Partai penguasa berupaya mempertahankan kekuasaannya, sementara partai oposisi berusaha merebut kekuasaan.

Namun, ia menegaskan seluruh proses tersebut harus berlangsung dengan menjunjung tinggi konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta akhlak, moral, dan etika.

Anwar kemudian membandingkan kondisi demokrasi saat ini dengan masa Orde Baru. Pada masa itu, kekuasaan hampir sepenuhnya terpusat pada satu kelompok, sementara partai oposisi tidak memiliki kebebasan menyampaikan pandangan. Akibatnya, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela hingga akhirnya rakyat turun ke jalan dan rezim pun tumbang.