jpnn.com, JAKARTA - Pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan Anwar Abbas menilai Sugiono dan Andi Amran Sulaiman merupakan dua figur potensial untuk menjadi calon wakil presiden yang diajukan Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebut keduanya memiliki kompetensi serta rekam jejak yang cukup baik. Pengalaman di pemerintahan menjadi salah satu modal penting bagi keduanya untuk mengemban amanah sebagai wakil presiden.

Menurut Anwar, ada hal menarik dari kedua nama tersebut, yakni sama-sama berasal dari luar Pulau Jawa. Sugiono berasal dari Aceh yang mewakili kawasan barat Indonesia. Sementara itu, Andi Amran Sulaiman berasal dari Sulawesi Selatan yang berada di kawasan timur Indonesia.

"Hal ini tentu saja sangat patut kita apresiasi karena ini menjadi pertanda bahwa Prabowo sangat memperhatikan keadaan luar Jawa," kata Anwar dalam keterangannya, Senin (23/11).

Dia menilai perhatian terhadap pembangunan di luar Jawa perlu terus diperkuat. Sebab, hingga kini pembangunan di sejumlah daerah luar Jawa dinilai belum semaju kawasan Pulau Jawa.

Anwar berharap siapa pun yang nantinya terpilih menjadi wakil presiden melalui keputusan MPR RI dapat memberikan perhatian lebih besar terhadap pemerataan pembangunan nasional.

"Cuma kita berharap siapapun yang terpilih nanti agar dia memperhatikan pembangunan di luar Jawa," ujarnya.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa.